L'Ajuntament de Barcelona s'enreda amb l'acord sobre la cocapitalitat de l'Estat

Intervenció íntegra de @manuelvalls, president de Barcelona pel Canvi, davant la Comissió de Presidència de @bcn_ajuntament, defensant una nova etapa de relacions amb el Govern d'Espanya que construeixi un projecte de colideratge de BCN a l’Estat @desdelamoncloa @PareraEva pic.twitter.com/h13k51Y5IJ — Barcelona pel Canvi (@BCNpelCanvi) January 23, 2020

S'aprova la proposta.



✅ BComú, PSC, Cs, PP, BCN Canvi

❌ JxCat

⚪️ ERChttps://t.co/7B5J2EGmhD — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) January 22, 2020

És una mica lleig, @manuelvalls, que no aclareixis que a la comissió s’ha votat una altra cosa... I @elpaiscat hauria de de corregir la notícia. https://t.co/htMSaaJsOP pic.twitter.com/h0Fx2tXD4a — Jordi Martí Grau (@JordiMartiGrau) January 22, 2020

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha insistit aquest dijous en un acte al Col·legi de Periodistes que l'Ajuntament no ha aprovat treballar per esdevenir cocapital de l'Estat espanyol. Colau ha atribuït als mitjans de comunicació la polèmica "interessada" generada a patir de la presentació de la proposta de Barcelona pel Canvi, el partit de Manuel Valls.Efectivament, el document final aprovat aquest dimecres a la comissió de Presidència no recull la voluntat de Barcelona de convertir-se en cocapital espanyola i es limita a demanar un "colideratge" a la ciutat.Ahir, però, el compte oficial de Twitter de l'Ajuntament sí que va difondre un missatge recollint un resum del text de la proposta on es donava per fet que s'havia aprovat l'objectiu de convertir-se en cocapital amb els vots dels comuns, el PSC, PP i Ciutadans, l'abstenció d'ERC i el vot contrari de Junts per Catalunya.El regidor de Pressupostos, Jordi Martí, també ha sortit al pas de la polèmica, responsabiltzant Valls de la informació errònia difosa.

