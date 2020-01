Les inundacions afecten 3.200 hectàrees de cultiu d'arròs a les Terres de l'Ebre

Segons les dades obtingudes pel departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, les dues zones de Catalunya més afectades pel temporal en l'àmbit agrícola i ramader són les Terres de l'Ebre i els municipis al voltant de la llera del riu Tordera.En aquella zona, el desbordament del riu ha afectat 326 hectàrees de conreu a Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera. Per municipis, Malgrat de Mar és el municipi més afectat, amb 120 hectàrees; seguit de Palafolls, amb 110; Blanes, amb 62, i Tordera, amb 34. Els conreus més afectats han estat el d'enciam, amb 41 hectàrees; el de patata, amb 40, i el de civada i escarola, amb 32.A Girona, s'han produït inundacions en camps de cereals i pomeres a la zona de la Vall d'en Bas i la Serra de Dauró.La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha visitat aquest dijous diferents municipis de la Selva i el Maresme per conèixer els danys i les afectacions produïdes per la borrasca. Els pagesos de la zona han pogut traslladar les seves preocupacions a la consellera, que s'ha compromès a "recuperar tan aviat com es pugui el potencial productiu de les zones afectades pel temporal".