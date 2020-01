Rufián ignora les crítiques i publica (i promociona) la seva entrevista a Albiol

Una vez leí:



'El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas. Que todos los pasos la caminen y todos la rían'.



Y no se me olvida.@Albiol_XG en @LaFabricaRufian



👉🏻 https://t.co/LfAsW2DcY6 pic.twitter.com/UR5k3k4B2F — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 23, 2020

Gabriel Rufián no ha fet cas de les crítiques. El líder d'ERC al Congrés ha publicat aquest dijous, al seu canal de Youtube , la polèmica entrevista que li va fer a l'exalcalde de Badalona i expresident del PP català Xavier García Albiol. Rufían, a més, ha tret pit i ha promocionat personalment l'entrevista, en un tuit en què afirma que "el món que volem és un on hi càpiguen molts móns".Rufián va començar ser objecte de crítiques quan es va conèixer que el dirigent dels populars catalans tancaria la present temporada al seu canal d'entrevistes de Youtube. Una entrevista que arriba després de la que va protagonitzar una altra icona de la dreta espanyolista catalana, Arcadi Espada, al mateix canal de Rufián Entre els molts atacs a Rufián per la seva selecció d'entrevistats, va ser especialment significatiu el que van protagonitzar les joventuts del seu propi partit . "No podem obrir les portes a la normalització dels discursos de l'odi. El feixisme s'ha d'aïllar i combatre. No en el nostre nom", va carregar Jovent Republicà dimecres. El diputat republicà Ruben Wagensberg també va acusar Rufián d'actuar en funció dels seus propis "interessos".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor