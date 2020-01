Continental retira la intenció de presentar un ERO i els treballadors anul·len la vaga prevista per demà

Marxa enrere en l'ERO de Continental Automotive a la planta de Rubí. L'empresa va anunciar aquest dimecres que presentaria un expedient d'extinció per a tota la plantilla en un termini de vint dies i els treballadors van decidir mantenir la vaga prevista per aquest divendres 24 de gener. Aquest dijous al matí, no obstant, els sindicats han fet una reunió amb la mediació de la Inspecció de Treball i, davant la pressió, la direcció de Continental ha comunicat que retiren la intenció de presentar un ERO pels 760 treballadors de la planta.El sindicat CCOO ha explicat que empresa i treballadors han acordat obrir una mesa de negociació amb la mediació del Departament de Treball de la Generalitat, en la qual l’empresa "es compromet a avançar en dues línies: d'una banda el pla de reindustrialització per a la planta de Rubí, i, de l’altra, començar a negociar les condicions de sortida d’aquelles persones que quedin fora del pla de reindustrialització". També han anunciat que la primera reunió d'aquesta mesa està prevista el proper 3 de febrer.CCOO valora positivament la constitució d’aquesta mesa de negociació i "espera que la direcció de Continental Automotive posi interès i faci un esforç per avançar en les negociacions per poder resoldre la situació com més aviat millor".Davant aquest resposta per part de la direcció de Continental, el Comitè d’empresa ha decidit desconvocar la jornada de vaga prevista per demà divendres.

