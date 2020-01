La Junta Electoral ordena a Torrent que apliqui de «forma immediata» la inhabilitació de Torra com a diputat

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest dijous requerir al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, que apliqui "de forma immediata" l'acord de l'àrbitre electoral del 3 de gener que acorda la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat. Per la seva banda, la Junta Electoral de Barcelona (JEB) ha demanat al secretari del Parlament que informi de quin diputat substituirà Torra en un termini de dos dies.En un acord d'aquest dijous, després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat suspendre cautelarment l'aplicació per part de l'àrbitre electoral de la condemna d'inhabilitació dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la JEC demana a Torrent que inici tots els tràmits necessaris per fer efectiva la pèrdua de l'escó de Torra. També demana que remeti a la JEC la documentació que ho certifiqui.A banda, la JEC remet una còpia de la interlocutòria de la sala contenciosa-administrativa a Torrent i a la Junta Electoral Provincial de Barcelona i considera que s'hauria de denegar la suspensió cautelar de l'acord del 3 de gener plantejada al Parlament tenint en compte que la qüestió ja ha estat resolta per l'alt tribunal.

