VÍDEO Apareixen més de 200 tonyines mortes a la Punta de la Banya

Desenes de tonyines mortes han estat trobades per uns veïns de la Ràpita (Montsià) aquest dijous a la platja de la Banya, a la mateixa Ràpita. Tot i que en els últims dies ja havien arribat a la costa ebrenca alguns exemplars arrossegats per la virulència del temporal Gloria, el fenomen ara resulta més impactant encara, tal com han pogut copsar els veïns que s'han trobat amb les tonyines.Els exemplars han aparegut escampats per tota la zona. En un tram d'entre 300 i 400 metres hi ha almenys 200 animals, segons ha explicat Vicent Moya, autor del vídeo, a. Moya ha decidit anar a supervisar la zona perquè intuïa que els efectes del temporal hi serien ben visibles pel que fa a material arrossegat. "Ahir el meu germà va trobar una tonyina a l’Aluet –Trabucador-, i com que ja sabem de sempre que a la Punta de la Banya hi apareix molt material que arriba de tota la costa catalana, vam decidir a anar-hi”, ha explicat.Quan s'hi van apropar ahir, van trobar una vintena d'animals morts a la sorra. Avui, Moya hi ha tornat amb el seu fill i el panorama ha estat encara més corprenedor: "Resulta molt impactant veure allà mateix tants animals morts", ha comentat.

