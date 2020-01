Personalitats properes al Cercle d'Economia demanen un partit «catalanista no independentista»

"catalanista" i "no independentista" són termes contradictoris

Per Anonim 1234 el 23 de gener de 2020 a les 19:13

"No independentista" vol dir que estas d'acord amb que espanya domini Catalunya, li segueixi treient 44 milions d'euros al dia, segueixi decidint quins vols poden aterrar al Prat i quins han d'anar a Barajas encara que la companyia vulgui anar al Prat, segueixi decidint que el Corredor Mediterrani no es fa, segueixi enviant policies a atonyinar gent que només vol votar, etc. Poc catalanista pot ser qui estigui d'acord amb tot aixó. Em sembla que intenten que confonguem els conceptes "catalanista no idependentista" amb "català resignat".