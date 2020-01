La policia de l'Ampolla demana no consumir les tonyines aparegudes a les platges

Es comunica a la població que s'abstingui d'esquarterar i consumir els exemplars de tonyina roja apareguts a les platges i costa de l'Ampolla, ja que no són aptes per al consum humà, segons el Ministeri d'agricultura, pesca i alimentació. — PLAmpolla (@PLAmpolla) January 23, 2020

La llevantada ha llençat desenes de tonyines cap al passeig maritim i la gent ho ha aprofitat per emportar-se la carn.

Una mica surrealista però així ha anat la cosa 🤦🏻‍♂️ 🤷 pic.twitter.com/kdmu8AHaPG — Rai López Calvet 🎗️ (@RaiLopezCalvet) January 22, 2020

La policia local de l'Ampolla ha emès un comunicat per informar a la població que no esquarteren i mengen les tonyines vermelles que el temporal ha arrossegat fins a la costa. Recorden que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació les cataloga com "no aptes per al consum humà" i és millor evitar els riscos que puguin ocasionar per a la salut, ja que es desconeix l'estat de conservació de l'animal.Durant aquests dies, alguns veïns s'han acostat a la zona per aprofitar aquests animals. Alguns d'ells s'han presentat amb recipients de plàstic amb la intenció d'emportar-se peces de dimensions considerables. Alguns usuaris han publicat les imatges a la xarxa.

