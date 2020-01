VÍDEO La nova cançó de Rosalía amb què torna al flamenc: «Juro que»

Torna Rosalía, torna el flamenc. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha estrenat aquest dijous nova cançó a les plataformes de reproducció per streaming i un videoclip a YouTube. Juro que és el nou senzill de Rosalía, que torna als seus orígens més flamencs després d'haver col·laborat amb cantants de reggaeton.En el videoclip es pot veure un dels actors de la sèrie d'èxit de Netflix, Élite, Omar Ayuso. Rosalía segueix triomfant a tot el món gràcies a les seves cançons i al disc publicat l'any passat, El Mal Querer, que es va consolidar com un dels millors àlbums de tot el 2019 segons grans publicacions com la Rolling Stone.La cantant ha arribat a aconseguir grans xifres a les llistres d'èxit amb singles com Con Altura, amb J Balvin, Yo x Ti, Tu x Mi amb Ozuna o el remix que va signar amb Travis Scott.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor