El govern de Colau limitarà a 30 km/h la velocitat a gairebé tot Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona s'ha marcat l'objectiu d'ampliar la quantitat de carrers de Barcelona on el límit de velocitat per als vehicles és de 30 km/h. Actualment aquest topall afecta el 50% de vies de la ciutat, sobretot als barris, i la meta és arribar al 75%. Així ho ha anunciat l'alcaldessa, Ada Colau, durant l'acte "L'alcaldessa respon" celebrat aquest dijous a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona, amb un format d'entrevista amb el degà Joan Maria Morros.El pla de treball del consistori és aplicar la mesura entre el febrer i el març. Colau ha defensat la mesura amb l'argument que reduir la velocitat permetrà també reduir el nombre d'accidents de trànsit mortals. "Són morts evitables", ha valorat. Segons l'Ajuntament, aquesta reducció de velocitat hauria de permetre rebaixar la quantitat de sinistres mortals d'un 45% a un 5%.Estendre la limitació de velocitat a 30 km/h era una de les propostes de Barcelona en Comú en campanya . Aleshores, Colau va apuntar que la mesura es podria aplicar als carrers Diputació, Buc, Gran de Gràcia, Torras i Bages i Creu Coberta, entre altres.A més de rebaixar el límit de velocitat i de treure de la circulació "sí o sí" els cotxes més contaminants, Colau insisteix a "canviar el paradigma" que situa el cotxe com a protagonista dels desplaçaments a la ciutat.L'objectiu del seu executiu és aconseguir sumar 100 kilòmetres més a la zona de 30 km/h aquest 2020 i 100 més el 2021, per arribar a mig mandat havent aplicat la mesura a un total de 200 kilòmetres de traçat de la ciutat. La mesura no només afectarà carrers petits sinó artèries principals, com la Via Laietana. Més enllà d'aquest exemple, Colau no ha donat més detalls de quines zones experimentaran el canvi."No és normal que tinguem autopistes urbanes", ha etzibat Colau durant l'acte, abans d'anunciar una altra mesura estrella d'aquest mandat. El primer cap de setmana de cada mes, l'Ajuntament tallarà el trànsit a artèries principals de la ciutat.Al febrer serà el torn de la via Laietana i el carrer Gran de Gràcia -que ja es pacifica habitualment- i al març la mesura s'hi sumaran els carrers de Sants i Creu Coberta. El tall a Aragó -de la Meridiana al carrer Tarragona- s'aplicarà per primera vegada a l'abril.Els talls, doncs, són acumulatius i es produiran els dissabtes a la tarda, excepte al carrer Aragó on el veto als vehicles serà efectiu els diumenges al matí.L'objectiu del govern municipal és aplicar la mesura a carrers dels deu districtes de la ciutat. La mesura també es podria aplicar en altres dies assenyalats, com a l'Eixample durant la celebració de Sant Jordi.L'alcaldessa també ha abordat l'acord pels pressupostos del seu govern amb ERC i Junts per Catalunya i novament l'ha posat com a exemple del camí a seguir a les administracions públiques. "Hi ha un cansament generalitzat i a ciutadania vol més acords", ha defensat.Una col·laboració que, per a Colau, és bàsica en àmbits com la seguretat. A banda de col·laborar, però, Colau també ha exigit a la Generalitat que destini més agents dels Mossos d'Esquadra a la ciutat. "Hem de tenir més policia visible als carrers, treballar amb proximitat i de manera preventiva", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor