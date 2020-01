La JEC multa Sánchez amb 500 euros per fer campanya des de Moncloa

La Junta Electoral Central (JEC) ha imposat una multa de 500 euros al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per l'entrevista que va oferir a La Sexta el 25 d'octubre des del Palau de la Moncloa, durant la precampanya del 10-N.La JEC considera que Sánchez va aprofitar "els mitjans públics de què disposava" com a cap de l'executiu amb la qual cosa va trencar "el principi de neutralitat que tot poder públic ha de respectar durant el procés electoral" i que la seva actuació va implicar una "minva del principi d'igualtat d'armes entre les formacions polítiques contendents a les eleccions" del 10-N.Concretament, l'àrbitre electoral creu que es van vulnerar els articles 153.1, 50.2 i 8.1 de la llei electoral (LOREG). Sis dels tretze vocals de la JEC han discrepat amb la decisió majoritària i han anunciat un vot particular, ja que creien que s'havia d'arxivar l'expedient.

L'expedient sancionador contra Sánchez, obert a finals d'octubre arran d'una denúncia del PP, podia suposar multes d'entre 300 i 3.000 euros per a cadascun d'ells. Segons l'article 153 de la llei electoral "tota infracció de les normes establertes a la present llei que no constitueixin delicte seran sancionades per la Junta" amb una multa "de 300 a 3.000 euros si es tracta d'autoritats o funcionaris", com és el cas de Sánchez. La JEC ha fet pública la decisió aquest dijous però encara no ha emès l'acord íntegre.