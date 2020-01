De «Star Trek: Picard» a «El vecino»: dues sèries imprescindibles i dues que et pots estalviar

Es presenten poques novetats destacades en sèries en el món de les plataformes de contingut en streaming. Els últims dies de gener i els principis de febrer estan marcats per un fort catàleg de pel·lícules, tant a les sales de cinema com a les plataformes, i les sèries es reserven per a futures entregues. Tot i així, en el mercat actual, hi ha diverses produccions a tenir en compte: algunes per poder-ne gaudir i d'altres, per evitar-les.Les dues novetats són de ciència-ficció i de temàtica espacial. El retorn del comandant Picard i de la saga Star Trek de la mà d'Amazon Prime és l'estrena més destacada, amb una qualitat que elevarà amb nota la clàssica ficció. La segona és el retorn d'Armando Ianucci amb una minisèrie sobre un creuer espacial que acaba a la deriva. Les dues sèries que s'han d'evitar són dues produccions espanyoles: una sobre un superheroi i l'altra, sobre un futur apocalíptic a Espanya.

