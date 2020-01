FOTOS Aigua a l'alçada de la cintura: així ha quedat el pavelló de Fontajau després del temporal

‼️ ÚLTIMA HORA | El pavelló de Fontajau està comppletament inundat, amb més d’un metre d’aigua. Ara mateix el paquet està flotant.



El partit d’avui no es podrà jugar a Fontajau i el club espera el representant de la FIBA per determinar una possible solució. pic.twitter.com/hFEgIyCgdc — Spar Citylift Girona (@unigirona) January 23, 2020

Així és com hem pogut salvar les pilotes i el calçat de les jugadores.



📸 @MrSubi95 pic.twitter.com/9w5USiD8o9 — Spar Citylift Girona (@unigirona) January 23, 2020

Aquest és el nivell de l’aigua a Fontajau. Ara mateix ja aixeca 1 metre i mig el parquet. pic.twitter.com/k3OrjAMXhm — Spar Citylift Girona (@unigirona) January 23, 2020

EL PARTIT ES JUGARÀ FINALMENT AL PAVELLÓ DE PALAU!



🏆 @EuroLeagueWomen | J11

🆚 Arka Gdynia

📍 Pav. Palau

⏰ 20.15 h.



L’entrada serà lliure ja que el club no pot garantitzar el control d’accessos. Sentim les molèsties.



🔴⚫️ #SomhiUni #UnidesalaHistòria pic.twitter.com/zJzLZCQfJG — Spar Citylift Girona (@unigirona) January 23, 2020

El temporal Gloria comença a allunyar-se de Catalunya, però els seus efectes encara són devastadors. Girona, un dels punts on la llevantada ha estat més intensa, ha patit nombroses inundacions. La imatge de la jornada s'ha produït al pavelló de Fontajau, pista de l'Spar City Lift de Girona.El mateix club a compartit a través de les xarxes l'estat en què es troben les instal·lacions, on l'aigua arriba a l'alçada de la cintura. "Ara mateix ja aixeca un metre i mig el parquet", ha arribat a escriure l'entitat en una piulada.L'Spar Citylift Girona, que aquest dijous havia de jugar un partit de l'Eurolliga contra el club polonès Arka Gydnia, ha anunciat que disputarà el matx al Pavelló de Palau. L'entrada serà lliure, ja que el club no pot garantir el control d'accessos.

