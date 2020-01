Els repartidors que han treballat en ple temporal: «Glovo ens ha posat en risc»

El temporal Glòria ha afectat durant tres dies Barcelona amb fortes pluges i un vent intens però la roda de Glovo no ha deixat de girar. L'empresa, a diferència de competidors com Uber Eats o Deliveroo, va decidir mantenir actiu el seu servei, cosa que ha provocat queixes per part dels treballadors.Els riders no són assalariats de la companyia sinó que treballen com a autònoms. Això podria fer pensar que tenen total llibertat per escollir quan treballen i quan no, però la realitat és que Glovo baixa la puntuació als repartidors quan no treballen. Si això passa, tenen menys opcions de rebre nous encàrrecs i, per tant, molts opten per treballar sota la pluja tot i els riscos evidents. L'empresa a més, incentiva la feina aquests dies pagant un 30% més per cada servei, mentre que les comandes també pugen considerablement."Glovo ens ha posat en risc", denuncia Nasir Mehmood, membre del col·lectiu RidersxDerechos i de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), en declaracions a. Explica que ell ha treballat durant els dies del temporal i tot i així ha perdut puntuació en l'apartat d'eficiència de la seva fitxa."Quan plou vas més lent i per tant algunes comandes arriben tard o amb el menjar fred i els clients et fan una mala valoració", relata. A més, assegura que si detecten un retard, l'empresa i molts cops els clients truquen el repartidor per demanar-li que s'afanyi. "Imagina estar conduint en plena pluja i que no et pari de sonar el telèfon", lamenta Mehmood. "Fer-nos treballar els dies de temporal ha estat la pitjor putada que ens podia fer Glovo", valora.Estatut dels Treballadors reconeix com a relació laboral qualsevol vinculació entre una empresa i un empleat que, entre altres aspectes, estableixi un salari estipulat per la companyia, uns horaris concrets i una dependència jeràrquica de l'empleat envers l'empresa. Tot plegat, condicions que reuneix la feina per Glovo.El debat sobre si els riders -de Glovo i de la competència- tenen relació laboral amb l'empresa o són autònoms s'ha traslladat des de fa temps als jutjats, amb pronunciaments diferents en funció del tribunal.La més recent ha estat l'emesa aquest mateix dijous pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que ha donat la raó a Inspecció de Treball i ha reconegut com a falsos autònoms 532 empleats de Deliveroo, que funciona amb el mateix sistema que Glovo.Més enllà dels tribunals, les reivindicacions laborals tenen poc recorregut a Glovo. "Mai podem seure a parlar amb l'empresa", conclou Mehmood.

