La CUP creu que la inhabilitació de Torra «culmina» la legislatura i demana acabar-la «amb dignitat»

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha assegurat aquest dijous que la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la inhabilitació al president de la Generalitat, Quim Torra , "inevitablement portarà a la culminació de la legislatura"."Ens acostem segurament i inevitablement al final d'aquesta legislatura", ha insistit en una roda de premsa, per la qual cosa ha demanat als partits que donen suport al Govern que abandonin "interessos partidistes" i "decideixin com acabar amb dignitat aquesta legislatura".Per això, reclama que es consensuï una resposta "a aquesta situació tan complexa" entre el Govern i el sobiranisme abans de dilluns vinent, quan hi ha previst un ple al Parlament en el qual el president hi hauria de participar.Així mateix, ha confiat que el PSC-Units i als comuns, a qui s'ha referit com a socis de JxCat i ERC, "entenguin la complexitat d'aquest moment i denunciïn les intromissions constants de la judicatura".

