VÍDEOS El temporal fa estralls a Girona: inundacions i sense aigua potable

‼️ ÚLTIMA HORA | El pavelló de Fontajau està comppletament inundat, amb més d’un metre d’aigua. Ara mateix el paquet està flotant.



El partit d’avui no es podrà jugar a Fontajau i el club espera el representant de la FIBA per determinar una possible solució. pic.twitter.com/hFEgIyCgdc — Spar Citylift Girona (@unigirona) January 23, 2020

Així és com hem pogut salvar les pilotes i el calçat de les jugadores.



📸 @MrSubi95 pic.twitter.com/9w5USiD8o9 — Spar Citylift Girona (@unigirona) January 23, 2020

El temporal Gloria comença a allunyar-se de Catalunya, però els seus efectes encara són devastadors. Girona, un dels punts on la llevantada ha estat més intensa, pateix nombroses inundacions i talls de diferents serveis.L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha assenyalat que s'han produït talls d'aigua potable a Girona, Salt i Sarrià de Ter, un nucli de població que concentra més de 100.000 habitants. A banda, l'Ajuntament de Torroeall de Montgrí (Baix Empordà) ha demanat als veïns que no beguin ni cuinin amb l'aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola. Segons el consistori, una part de la planta potabilitzadora ha quedat inundada a causa de les fortes pluges.Una de les imatges de jornada és la del pavelló de Fontajau, on l'aigua ha entrat rebentant les portes, deixant la pista completament coberta d'aigua. L'Spar Citylift Girona, que aquest dijous havia de jugar un partit de l'Eurolliga contra el club polonès Arka Gydnia, ha anunciat que disputarà el matx al Pavelló de Palau.Les imatges s'han repetit a l'Auditori de la ciutat, on l'aigua ha entrat pels baixos. A l'hospital Josep Trueta, l'aigua ha entrar per una planta subterrània, tot i que el centre assegura que les inundacions no afecten el funcionament del centre. També s'han produït filtracions al soterrani de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Girona, que ha suspès l'activitat programada a la planta de radioteràpia.En una compareixença davant els mitjans, l'alcaldessa Marta Madrenas també ha explicat que la caiguda d'una torre d'alta tensió ha deixat 4.000 abonats de la ciutat sense servei elèctric.A més, Madrenas ha alertat que la situació pot complicar-se durant les pròximes hores. L'alcaldessa ha assenyalat que els arbres d'algunes zones com Fontajau o Sant Ponç "cauen en dominó", fet que dificultaria l'absorció de l'aigua que baixa pel Ter, desbordat en diversos punts. "És una de les qüestions que més ens proecupa", ha dit.

