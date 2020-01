​Presó sense fiança per a l'acusat de cometre tres homicidis prop de la plaça Sant Jaume de Barcelona

El jutjat d'instrucció número 19 de Barcelona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de cometre tres homicidis al districte de Ciutat Vella de Barcelona dilluns passat. La causa està oberta per homicidi dolós, incendi, robatori amb violència i intimidació, lesions i amenaces. El detingut s'ha acollit al seu dret a no declarar.L'home està presumptament implicat en la mort d'un home que presentava signes de violència al número 9 del carrer Portal, després que els Bombers de Barcelona apaguessin un incendi que s'havia declarat al pis. Poc després, es va trobar una dona morta que va caure al vestíbul des d'un dels pisos d'un edifici de l'Arc de Sant Vicenç. Minuts més tard es va produir l'apunyalament d'un treballador de l'Ajuntament de Barcelona a prop de la plaça Sant Jaume.

