Catalunya entra en fase d'epidèmia de la grip

Pel que fa als ingressos hospitalaris greus, se n'han registrat 14 l'última setmana, i des de l'inici de la temporada a principis d'octubre, 90. El 83,5% d'aquests casos no estaven vacunats.Durant la setmana passada, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 70.955 urgències, de les quals 10,6% han requerit ingrés hospitalari. Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses han augmentat un 1,65% i els ingressos hospitalaris han baixat un 0,6%. En comparació amb la mateixa setmana de l'any passat, l'activitat urgent s'ha reduït un 4,3% i el nombre d'ingressos un 0,71%.El 73,3% són pacients adults, mentre que la resta correspon a població pediàtrica. En relació amb la setmana anterior, la proporció de pacients pediàtrics ha augmentat un 23,3%, una dada que s'explica per l'epidèmia de la bronquiolitis, que segons les dades de Salut ja està iniciant el seu descens.Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana del 13 al 19 de gener s'han atès un total de 886.771 visites, un 43,6% més que la setmana anterior. Aquest increment s'explica, en part, per l'habitual descens d'activitat durant el període de vacances de Nadal. Del total de visites realitzades aquesta setmana, 850.003 s'han fet als centres d'atenció primària i 36.768 al domicili del pacient. Per grups d'edat, el 16,2% de les visites han estat d'infants de fins a 15 anys; el 48,5% d'adults d'entre 15 i 64 anys i el 35,3% restant de persones majors de 65 anys.Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), durant la setmana del 13 al 19 de gener han atès un total de 23.292 visites, un 7,9% menys que la setmana anterior. Finalment, el 061 Catsalut Respon ha atès 37.036 casos aquesta setmana, dels quals 2.196 han requerit l'atenció d'un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa un increment dels casos d'un 1.2% i una disminució de les visites domiciliàries del 21,9%.El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha posat en marxa un pla operatiu d'hivern per adaptar-se a les necessitats sanitàries de cada moment a partir del coneixement de la demanda i de les aportacions del territori. Així, segons Salut, per respondre a aquest augment d'activitat estacional, els centres sanitaris ja activen els seus plans de contingència, per donar resposta a la pressió assistencial de cada moment.El departament recorda que la millora manera de protegir-se i evitar propagar el virus és vacunar-se i mantenir unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular.