VÍDEO L'altra cara de la llevantada: greus imprudències en ple temporal

El temporal Gloria, que ha colpejat amb una duresa extrema tot el territori català, s'ha cobrat, com a mínim, dues vides. El balanç és encara provisional . Sigui quina sigui la xifra final, aquesta podria haver estat encara més gran per culpa dels protagonistes del vídeo resum que encapçala aquesta notícia.Mentre el president de la Generalitat i els consellers d'Interior i Territori compareixien d'urgència -en més d'una ocasió- per demanar màxima prudència i precaució als seus conciutadans, a la xarxa es feien virals vídeos de gent que, aprofitant l'aigua acumulada en les inundacions, feia surf o ràfting pels carrers.Si bé és cert que aquestes persones no posaven en especial risc la seva integritat, també s'han enregistrat altres moments, recollits aquí per, que podrien haver tingut un final molt més dramàtic: gent fent fotos al mar des dels espigons entre onades de més de cinc metres, d'altres que improvisaven passos per creuar rius on hi baixava aigua amb extrema virulència acompanyats del seu gos o d'altres que caminaven per un passeig marítim d'on les autoritats havien demanat, expressament, allunyar-s'hi per la força de l'aigua del mar.

