El poble de Bonmatí, completament aïllat i en confinament per la crescuda del Ter

El pont del Ter a Bonmatí, amb veïns i Mossos d'Esquadra Foto: ACN

Bonmatí, a la Selva, ha quedat completament aïllat aquest dijous per la crescuda del Ter provocada pel desembassament dels pantans de Sau i Susqueda, que marcaven registres superiors al 100% de la seva capacitat a primera hora del matí. El riu ha inundat una zona d'hortes i diverses unitats de l'ARRO i la Brigada Mòbil dels Mossos han tallat l'N-141e a banda i banda del pont que dona accés a la localitat.L'altra carretera que permet entrar o sortir de Bonmatí, la Gi-532, en direcció a Sant Martí de Llémena està tallada des de fa hores i els camins propers també estan inundats per la sortida de mare del riu al pas per Bonmatí i Sant Julià del Llor.Els serveis d'emergència han tornat a demanar el confinament dels veïns, després d'haver-lo aixecat a les deu matí. Molts d'aquests veïns han passat la nit al pavelló municipal.

