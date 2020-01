VÍDEOS El mar es menja Catalunya: colpidores imatges aèries després de la llevantada

El temporal Gloria continua deixant imatges colpidores a tot el territori català. La llevantada d'aquests últims tres dies, que ja ha provocat almenys dos morts al país , ha causat enormes destrosses al país, especialment en aquelles zones més properes als rius i al litoral.Un dels punts més afectats per les precipitacions, el vent i el fort onatge ha estat el Delta de l'Ebre. Dimarts, el paisatge va quedar completament coberts d'aigua i milers d'hectàrees d'arrossars van patir enormes desperfectes. El temporal també va arribar a punts com la Barra del Trabucador, l'istme de sis quilòmetres que uneix el Delta amb la Punta de la Banya. Les onades l'han cobert per complet, fent que la Banya sigui inaccessible per carretera.L'Illa de Buda, situada a l'extrem oriental del Delta de l'Ebre, també ha quedat greument afectada, com es mostra en el vídeo que encapçala aquesta informació. Tal com es poden apreciar a les imatges publicades pels Agents Rurals, el terreny ha quedat completament negat i amb prou feines es pot apreciar la vegetació.La llevantada també ha fet estralls a la desembocadura del riu Tordera, entre els municipis de Blanes (Selva) i Malgrat de Mar (Maresme). Les imatges aèries mostren les enormes destrosses causades pel temporal Gloria, que ha arribat a derruir ponts i vies ferroviàries.A vista d'ocell també es pot observar com els càmpings pròxims a la desembocadura han quedat totalment negats, així com els conreus que se situen a les ribes. El desbordament del Tordera va arribar a negar 807 hectàrees als municipis de Blanes, Tordera, Palafolls i Malgrat.

