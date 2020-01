Troben el cos d'una dona al Prat de Llobregat

Els serveis d'emergències han localitzat aquest dijous al matí el cos d'una dona al Prat de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar quines són les causes exactes de la mort. Per tant, encara és aviat per esclarir si està relacionada o no amb el temporal Gloria.



El conseller d'Interior, Miquel Buch, indica que la investigació no està prou desenvolupada de moment per determinar-ho.

