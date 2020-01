S'activa l'avís de contaminació a l'àrea metropolitana per la presència de pols africana

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha activat aquest dijous un avís preventiu per contaminació a Barcelona i la seva àrea metropolitana per la presència de pols africana. Segons la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQA), la mitjana diària dels nivells de PM10 (partícules de pols, cendra, metall, ciment o pol·len) ha estat superior al valor recomanat en dues estacions de mesurament de la ciutat de Barcelona -Eixample i Poblenou-, i es preveu que els nivells es mantinguin entre moderats i alts durant els pròxims dies a l'àrea dels 40 municipis que formen part de la conurbació de Barcelona.La causa per activar l'avís preventiu -fase prèvia amb possibilitat d'episodi ambiental- és una intrusió de pols africana i la previsió dels models de dispersió de contaminants per als pròxims dies. Entre els consells que recomana l'Agència de Salut Pública de Catalunya destaca realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit i utilitzar el transport públic o vehicles compartits.També es recomana realitzar una conducció eficient: fer arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques. Igualment, es fa un avís a la ciutadania perquè s'asseguri del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils i que es limiti la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.La Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric de la conurbació de Barcelona, amb avís preventiu per PM10, inclou municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental: aquests són Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, i Sant Fost de Campsentelles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor