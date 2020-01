A la venda 10.000 bitllets de l'AVE «low cost» entre Barcelona i Madrid per 5 euros

Renfe oferirà 10.000 bitllets del seu nou AVE low cost entre Barcelona i Madrid per 5 euros, segons ha anunciat la companyia ferroviària aquest dijous. L'oferta s'ha presentat coincidint amb el llançament del nou servei d'alta velocitat Avlo. Els bitllets amb descompte es podran comprar a partir de dilluns, i seran per viatjar entre el 6 d'abril, data d'estrena dels nous Avlo, i el 31 d'agost.En concret, Renfe oferirà 1.000 bitllets diaris a 5 euros durant 10 dies, des del 27 de gener, que es podran comprar a la nova pàgina . El servei comptarà amb tres freqüències per sentit i dia, amb parades a Madrid, Saragossa i Barcelona, que a partir del maig s'ampliarà a quatre i al setembre a cinc.Segons ha informat Renfe, els trens de Barcelona sortiran de Sants a les 9.25h, a les 16.25h i a les 20h. En l'altra direcció, els combois d'Atocha sortiran a les 9.15h, a les 16h i a les 20.35h.El servei d'Avlo inclou un preu bàsic, d'entre 10 i 60 euros segons el trajecte i la disponibilitat, al que el passatger pot afegir serveis addicionals. Així, es cobrarà per la selecció de plaça, els canvis o anul·lacions de bitllets o qualsevol equipatge addicional que no sigui una primera maleta de cabina i bossa de mà o motxilla, que seran gratuïts.

