Detinguts tres directius a Valls per explotació laboral: 12 hores al dia, salari ínfim i vexacions

La policia espanyola ha detingut tres directius d'una empresa com a presumptes autors de delictes contra els drets dels treballadors i amenaces greus. Segons van denunciar els empleats, els obligaven a fer jornades de més de 12 hores diàries, amb un salari de menys de mil euros mensuals i sota unes condicions precàries.Les investigacions van començar el passat més d'octubre a partir d'una denúncia sindical que va posar en alerta al Departament de Treball de la Generalitat. Segons explicaven, els treballadors d'una empresa del sector metal·lúrgic del polígon de Valls estaven en una situació molt irregular: eren estrangers sense permís de residència ni feina, superaven el límit d'hores diàries, rebien un salari inferior al que marca la normativa i rebien constants amenaces i vexacions de la direcció.De fet, la policia assegura que, un cop van començar les investigacions, els tres detinguts van amenaçar greument els treballadors en considerar-los instigadors de la inspecció. Per això, els van acomiadar, presumptament, com a represàlia.Arran d'aquests fets, la policia ha detingut tres persones: dues d'elles com a autores d'un delicte contra els drets dels treballadors i amenaces greus i l'altra per un delicte contra els drets dels treballadors. Es tracta de l'administrador, la gerent i l'encarregada de la societat mercantil.Ara, segons el sindicat CGT, la policia podria obrir un procediment d'infracció que pot comportar de tres a sis mesos de presó i multes iguals o superiors a 500.000€.

