El Parlament votarà dilluns el pressupost de la cambra que ha enfrontat JxCat i ERC

El Parlament celebrarà dilluns que ve a partir de les 12 hores un ple que inclourà el debat general sobre corrupció impulsat per Cs i la votació del polèmic pressupost de la cambra. Així s'ha decidit a la junta de portaveus d'aquest dijous després de diversos ajornaments del ple inicialment previst per a aquesta setmana a causa del temporal. Així doncs, hi ha un marge de quatre dies perquè JxCat i ERC es puguin posar d'acord sobre el pressupost de la cambra catalana D'altra banda, està previst que dimecres que ve arribin els pressupostos de la Generalitat al Parlament i que el debat a la totalitat es faci al ple del 11,12 i 13 de febrer. Durant el 31 de gener i el 3 i 4 de febrer els diferents consellers del Govern compareixeran en comissió per explicar el detall dels pressupostos.L'ajornament del ple previst per aquesta setmana ha obligat a reformular el calendari previst del Parlament. Dilluns que ve hi haurà el debat general de corrupció de Cs però les propostes de resolució derivades d'aquest debat no es votaran fins a un ple previst per al 5 i 6 de febrer. En aquest mateix ple també es sotmetrà a votació la comissió d'investigació de l'1-O.

