L'Ajuntament de Barcelona guarda un minut de silenci en record del treballador municipal apunyalat

L'Ajuntament de Barcelona ha dedicat aquest dijous a les dotze del migdia un minut de silenci en record a David Caminada, el treballador del consistori mort arran d'un apunyalament . L'alcaldessa Ada Colau, el primer tinent d'alcalde Jaume Collboni, el tinent d'alcaldia de Seguretat Albert Batlle i representants dels grups municipals s'han unit en el record a plaça Sant Jaume, davant de l'ajuntament i molt a prop d'on va ser apunyalat dilluns el treballador.Entre els assistents a la convocatòria hi havia també altres membres de l'executiu i representants i tècnics de tots els grups de l'oposició (ERC, JxCat, Cs, PP i Barcelona pel Canvi), a més de treballadors de la casa municipal i la Síndica de Greuges de Barcelona.El personal de l'ajuntament ja va expressar en una nota aquest dimecres el seu condol, així com també Colau i tots els grups polítics.La mort del funcionari, que treballava a l'àrea de comunicació del consistori, va tenir lloc dimecres. Caminada va morir a l'hospital, on va ser traslladat dilluns a la tarda després de ser apunyalat en un carrer pròxim a la plaça Sant Jaume.

