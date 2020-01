S'eleven a dos els morts pel temporal a Catalunya

La llevantada ja ha causat dos morts a Catalunya. Veïns de Jorba han localitzat sense vida fora del seu vehicle l'home que ha desaparegut aquest matí al municipi. Després de donar l'avís als serveis d'emergències, aquests han accedit fins on estava el cos, al riu Anoia, i han pogut comprovar que estava mort. Estava a un quilòmetre del nucli. Encara no s'ha localitzat el cotxe. Es tracta del forner del municipi, que havia passat pel camí tot just abans que el tanquessin per qüestions de seguretat, segons han explicat veïns de la zona. La víctima és el marit d'una regidora de l'Ajuntament.Mentrestant, els serveis d'emergència continuen amb la recerca de dos desapareguts més, un mariner de Palamós i un veí de Cabacés (Priorat). En un primer moment, ha transcendit que s'havia localitzat el cos sense vida d'una persona a Palamós, però el conseller d'Interior, Miquel Buch, ho ha desmentit posteriorment en roda de premsa i ha assegurat que la recerca continuava activa.La llevantada, que assetja des de dilluns, ja va deixar ahir un mort. Es tracta d'un veí de Palafrugell de 69 anys que va caure a l'aigua per un cop de mar al port de Palamós.Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de deu. Sembla que l'home va anar amb el seu cotxe al Port Marina a comprovar l'estat d'una embarcació d'un familiar. Fonts municipals han explicat que la víctima va accedir a una part del port tancada pel perill derivat del temporal Gloria. Va deixar el vehicle a prop de l'embarcació i va ser aleshores quan, sembla, un cop de mar el va llançar a l'aigua.El temporal de pluja, vent i onades que ha assetjat Catalunya està causant danys inquantificables: platges esborrades del mapa, carreteres engolides (literalment) per forats a la terra o milers d'hectàrees de camps d'arròs sepultats a més d'un metre de profunditat d'aigua salada. Ara bé, les nombroses destrosses en infraestructures urbanes, que requeriran despeses milionàries, no són les úniques conseqüències del pas de Gloria.Jordina Belmonte, presidenta de la Institució Catalana d'Història Natural, alerta en declaracions aque la llevantada és també un "desastre natural". El temporal ha trasbalsat la biodiversitat, allò que no sempre veiem a simple vista, del territori català: sediments, algues o petits animals que es queden sense llar, entre altres.La professora de Botànica de la UAB explica que els rius, que fa hores que baixen al límit de les seves capacitats, hauran arrossegat molts més sediments dels desitjats i aquests acabaran "on no toca", on quedaran inertes i seran inútils. També al mar: la virulència del Mediterrani contra el seu litoral -gens habitual en aquesta època- ha provocat que les onades arrenquin milers d'algues, vitals en l'ecosistema marí, que acabaran morint a la sorra. El mar, d'una manera o altra, de ben segur que se'n ressentirà.I no només això: Belmonte també posa l'accent en tots aquells animals que "no poden fugir corrents, saltant o nedant" i que hauran mort o hauran perdut la seva llar a causa dels aiguats. "El temporal tindrà efectes clarament negatius en tots els àmbits", resumeix l'experta.

