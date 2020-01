VÍDEO Esfereïdores imatges aèries a la desembocadura de la Tordera després de la llevantada

El temporal Gloria continua deixant imatges colpidores a tot el territori català. Aquest dijous, Agents Rurals ha fet públic un vídeo on s'aprecien els danys causats per la llevantada a la desembocadura del riu Tordera, entre els municipis de Blanes (Selva) i Malgrat de Mar (Maresme).A vista d'ocell, es pot observar com els càmpings pròxims a la desembocadura han quedat totalment negats, així com els conreus que se situen a les ribes. El desbordament del Tordera va arribar a negar 807 hectàrees als municipis de Blanes, Tordera, Palafolls i Malgrat.

