La Xina confirma 571 casos de pneumònia causada pel nou coronavirus

La Comissió Nacional de Salut de la Xina ha xifrat aquest dijous en 571 els casos de pneumònia causada pel nou tipus de coronavirus (2019-nCoV), repartits en 25 regions del país, i que se sospita de 393 casos més.El coronavirus, que va ser diagnosticat per primera vegada fa dues setmanes a la ciutat de Wuhan , ha causat la mort de 17 persones , totes a la província central xinesa de Hubei. El brot es va confirmar després que les autoritats de Hong Kong informessin de l'ingrés a l'hospital de Wuhan de dues ciutadanes que havien visitat recentment la regió xinesa, concretament un mercat on havien entrat en contacte o consumit algun animal transmissor del virus.Fins ara, el virus s'ha estès a les regions de Hong Kong, Macau, Taiwan, els Estats Units, el Japó i la República de Corea, on, en tots casos, se n'ha diagnosticat un cas. Per la seva banda, Tailàndia n'ha confirmat tres casos.D'altra banda, s'ha reconegut un total de 5.897 persones que han tingut contacte directe amb els afectats, segons les xifres de la comissió. 4.928 es troben en observació mèdica, mentre que la resta han estat donades d'alta.En aquest context, les autoritats de la localitat epicentre del coronavirus, Wuhan, van anunciar dimecres el tancament del transport públic com a mesura de contenció de la malaltia. Així mateix, el Govern ha demanat als qui viuen a la ciutat que no abandonin la zona i ha informat que les estacions de tren i l'aeroport continuaran tancats.Els coronavirus són una gran família de virus respiratoris que poden causar malalties que van des d'un refredat comú fins a la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà i la síndrome respiratòria aguda greu (SARS).Segons el coneixement que es té actualment del nou coronavirus, el període d'incubació pot durar fins a 14 dies, d'acord amb un pla de prevenció i control que van publicar dimecres les autoritats sanitàries xineses.

