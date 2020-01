Tornen a demanar el confinament a 29 municipis gironins per risc d'inundacions

Protecció Civil demana als veïns de 29 municipis gironins que no estiguin en plantes inferiors de zones inundables, perquè la pluja i el desembassament del pantà de Susqueda provoquen que el cabal del Ter superi els 1.300 metres cúbics per segon aigua avall de l'embassament. Cal que es confinin a les plantes superiors, i si no es considera segur, contactar amb el municipi per trobar el punt d'acollida habilitat per l'Ajuntament. Protecció Civil també alerta que no s'ha de moure el vehicle ni retirar cap objecte del domicili si ha entrat aigua. La resta de la població de la demarcació de Girona que no es troba en aquests municipis ha d'evitar la mobilitat als entorns de la zona inundable.Les poblacions afectades són Osor, Susqueda, Amer, La Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Anglès, Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Flaçà, Foixà, Colomers, Jafre, Verges, Ultramort, Serra de Daró, La Tallada d'Empordà, Fontanilles, Ullà, Gualta i Torroella de Montgrí.Des de l’Agència Catalana de l'Aigua es manté un especial seguiment dels rius Tordera, Muga, Fluvià, Ter, Onyar, Daró, Besòs, Llobregat i Siurana.Pel que fa al riu Llobregat, Protecció Civil s’ha posat en contacte amb els diferents municipis aigua avall de la Baells perquè s’adoptin les mesures previstes al seu plans d’emergències.En general, la recomanació és no apropar-se a prop de lleres, rius i guals, i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades. També es demana que no es travessi mai zones amb acumulació d'aigua, a peu o amb vehicle, ni ponts on l'aigua estigui a prop.

