Uns 10.000 abonats sense llum a Catalunya pel temporal Gloria

Uns 10.000 abonats estan sense llum a Catalunya a conseqüència del temporal Gloria, segons dades facilitades per Endesa. Aquest és el darrer balanç amb dades actualitzades fins a les onze del matí d'aquest dijous. Els abonats afectats es troben dispersos per tot el territori en més d'un centenar de municipis.La manca de subministrament és conseqüència de la caiguda d'arbres i branques sobre les infraestructures i els accessos tallats que obliguen els operaris a anar a peu fins a les zones afectades. Per pal·liar aquesta situació, Endesa ha distribuït fins a 50 grups electrògens en els punts més crítics. La previsió és que la major part de les avaries en les torres d'alta i mitja tensió es resolguin durant aquest dijous.Des d'Endesa han apuntat que estan en contacte permanent amb Protecció Civil i les diferents administracions però han destacat especialment la comunicació amb els ajuntaments, ja que són els que tenen un coneixement més acurat de la situació als seus municipis i això ajuda a prioritzar les actuacions.

