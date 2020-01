La Fundació puntCat demana explicacions a l'Audiència Nacional pel bloqueig del web del Tsunami

La Fundació puntCAT ja ha iniciat els tràmits per demanar explicacions a l'Audiència Nacional pel tancament de la pàgina web tsunamidemocratic.cat , ordenat el 18 d'octubre pel Jutjat Central d'Instrucció número 6 i executat per la Guàrdia Civil.La defensa jurídica estarà coordinada per l'advocat Andreu Van den Eynde, que en l'escrit presentat al tribunal demana conèixer les raons per les quals s'ha dictat la mesura cautelar de bloqueig. La Fundació puntCAT, a més, reclama respecte als drets fonamentals i també garantir el funcionament dels dominis .cat.La fundació recorda que qualsevol tancament de pàgines web ha d'estar justificat en el marc de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i del Conveni Europeu dels Drets Humans. "No tenim coneixement directe de les raons que han motivat l'Audiència Nacional a instar les operadores a bloquejar aquest domini", ha insistit el president de la Fundació puntCAT, Carles Salvadó, per a qui l'objectiu és conèixer els fonaments jurídics de la decisió o, en cas contrari, evidenciar que aquesta ha estat arbitrària.Salvadó assegura que l'acció jurídica no s'ha fet a instàncies del Tsunami i insisteix que la motivació de la fundació és evitar més tancaments de pàgines web amb el domini .cat, independentment que la personació faci referència a la del Tsunami. "No volem que allpo excepcional es normalitzi", defensa.La fundació vol evitar que aquest cas sigui el primer de molts, sobretot després que el Congrés dels Diputats aprovés al novembre l'anomenada "llei mordassa digital" , que autoritza el govern espanyol a tancar pàgines web sense ordre judicial, a través d'una reforma de la llei de propietat intel·lectual pactada per PSOE, PP i Ciutadans i que va rebre l'abstenció de Podem.Després del tancament del web del Tsunami, l'Audiència Nacional espanyola també va obrir una investigació contra el col·lectiu per indicis de delicte de terrorisme , després de la protesta a l'aeroport del Prat el 14 d'octubre.El jutge responsable de la causa, Manuel García Castellón, és el mateix que instrueix l'operació Judes, contra nou CDR acusats de terrorisme que finalment han quedat en llibertat provisional a l'espera de judici.

