Puigdemont preveu aplegar almenys 50.000 persones a Perpinyà la segona quinzena de febrer

El Consell per la República Catalana celebrarà finalment un acte a l'exterior del recinte firal de Parc de les Exposicions de Perpinyà (França) durant la segona quinzena de febrer, descartant així l'estadi Aimé Giral on juga l'equip de rugbi USAP per una qüestió d'aforament."Hi ha molta expectativa a la Catalunya Nord", ha subratllat en una entrevista a Europa Press la representant del Consell a la zona, Júlia Taurinyà , després de precisar que treballen amb la previsió que més de 50.000 persones secundin l'acte, una cosa mai vista a Perpinyà, ha assegurat.Segons ella , l'únic precedent va ser una manifestació de viticultors en el municipi en l'any 1907, que va congregar unes 170.000 persones. Encara que l'entitat liderada per l'expresident Carles Puigdemont havia sondejat el camp de l'USAP, amb capacitat per a 14.500 persones, s'ha optat pel recinte firal, que pot albergar fins a 100.000 persones.Tot i que la data de l'acte encara no està tancada, probablement se celebrarà un dissabte de la segona quinzena de febrer, per la qual cosa podria fer-se el 15, el 22 o el dia 29. També ha recalcat la col·laboració i el suport que reben de l'Ajuntament de Perpinyà, l'alcalde és Jean Marc Pujol, en tot el relacionat amb l'organització de l'acte i de la seguretat, així com també de l'consell departamental de la zona: "Tot són facilitats ".

