Programa de CaixaBank i la plataforma internacional Plug and Play per potenciar la innovació en serveis «fintech»

Sobre CaixaBank Payments & Consumer



CaixaBank Payments & Consumer és la companyia resultat de la fusió de les filials de mitjans de pagament i finançament al consum de CaixaBank. La companyia gestiona un crèdit viu de prop de 8.300 milions d'euros i és l'entitat líder en pagament amb targeta, amb un parc de 17,8 milions d'unitats comercialitzades i una quota per facturació del 23% en compres i del 28% a través dels TPV en els comerços. CaixaBank també ocupa una posició de lideratge en el mercat nacional de pagament mòbil, on la quota s'eleva per sobre del 30%.



La creació de CaixaBank Payments & Consumer permet gestionar de forma integrada tot el negoci de finançament al consum, marketplace i mitjans de pagament per donar resposta a les necessitats de l'entorn de manera global, alhora que s'acceleren les capacitats tecnològiques.



Sobre imaginBank



imaginBank és el banc mobile only de CaixaBank, dirigit al segment jove. Amb més de 1,5 milions de clients, suposa un pas endavant en l'estratègia d'innovació de l'entitat, reconeguda com una de les entitats líders en l'aplicació de les noves tecnologies als serveis financers. Així mateix, imaginBank incorpora tota l'experiència de CaixaBank en el desenvolupament de nous mitjans de pagament.



imaginBank ha rebut reconeixements internacionals destacats. El 2017, va obtenir el premi The Banker, publicació del Grup Financial Times, pel llançament del chatbot, un servei d'ajuda al client basat en intel·ligència artificial. The Banker també va premiar el 2016 a imaginBank com a Millor Projecte Tecnològic de l'Any.



Sobre Plug and Play



Des del 2006, Plug and Play ha creat la principal plataforma d'innovació a nivell mundial. Per a això, ha posat en contacte a start-ups, inversors i a les grans corporacions que estan canviant el món. Plug and Play té seu principal en Silicon Valley i presència en 28 localitzacions, que inclouen els Estats Units, la Xina, França, Alemanya, Holanda, Singapur, el Brasil o Indonèsia.



Són experts a fomentar la innovació corporativa, així com en inversió en startups. Entre les seves principals inversions, es troben Dropbox, PayPal i Rappi, entre altres. La companyia és, a més, el venture capital més actiu a nivell mundial, amb més de 220 inversions anuals.