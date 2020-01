Alins porta més de 24 hores sense llum ni telèfon per la caiguda d'una torre elèctrica

El municipi d’Alins fa més de 24 hores que està sense subministrament elèctric ni servei de telèfon per la caiguda d'una torre elèctrica. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà , Carles Isús, ha afirmat que Alins és un municipi "incomunicat" i que la situació és "preocupant".Isús ha explicat que la caiguda de la torre es va produir en una zona de molt difícil accés i serà necessari un helicòpter per accedir-hi i reparar-la. La reparació no sembla imminent, ja que avui segueix nevant a cotes altes i plovent al fons de les valls, un fet que dificulta el vol de l'helicòpter programat per aquest dijous.En cas de no poder-se solucionar, ja hi ha la petició feta per desplaçar grups electrògens al municipi. Al municipi d'Alins hi viuen unes 300 persones i els nuclis de població més nombrosos són Alins, Àreu, Araós i Ainet de Besan.L'avaria era ahir més amplia i afectava també als municipis de Farrera, Vall de Cardós i Tírvia , però a aquests pobles se'ls va poder restablir el subministrament elèctric durant la nit. L'estació de Port Ainé , recordem, també està tancada per manca de subministrament elèctric a causa d’una avaria. No obstant això, l’Hotel Port Ainé 2000 disposa d'un grup electrogen propi que abasteix el 50% de l'equipament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor