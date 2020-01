Torra reclama a Sánchez resoldre els «dèficits estructurals» agreujats pel temporal

Nova trucada telefònica entre Quim Torra i Pedro Sánchez, aquesta vegada per les conseqüències del temporal Glòria , que han causat desperfectes seriosos a Catalunya i efectes mediambientals de gran abast. El president de la Generalitat, segons han informat fonts de Palau, ha traslladat al líder del PSOE que caldrà resoldre "de manrera urgent" els "dèficits històrics i estructurals" que s'han "agreujat" pel pas de la llevantada.Segons la versió de la Generalitat, Sánchez ha ofert "tot el suport" del govern espanyol, i els dos presidents s'han emplaçat a abordar aquesta qüestió "properament". Tenen pendent fixar una data per reunir-se: la Moncloa dona per fet que la trobada serà a Barcelona la primera setmana de febrer, previsiblement els dies 6 o 7.Sánchez sobrevolarà aquest dijous les zones del Maresme i del Delta de l'Ebre afectades pel temporal Gloria. Es tracta d'una visita oficial que no tindrà cobertura dels mitjans de comunicació. En les darreres hores, la borrasca ha deixat un mort a Catalunya i importants efectes arreu del territori català.Posteriorment el cap de l'executiu espanyol es desplaçarà a les Balears on sobrevolarà l'entorn de Cala Ratjada, a Mallorca. Aquí sí que té previst saludar els efectius dels serveis d'emergència i atendre els periodistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor