Ja són tres els desapareguts pel temporal a Catalunya

Els Bombers busquen tres persones desaparegudes pel temporal. Es tracta del mariner de Palamós, que ahir els serveis d'emergència ja cercaven, un home a Jorba (Anoia) i un altre a Cabacés (Priorat).En el primer cas, l'home ha sortit al matí amb el vehicle i no se'l localitza. En el segon, els Bombers han trobat un vehicle submergit i ara intenta accedir-hi per comprovar si l'home està a dintre. Al marge, continua activa la recerca d'un tripulant mercant a Palamós que va caure a l'aigua quan intentava amarrar un vaixell.La llevantada, que assetja des de dilluns, ja ha deixat a Catalunya un mort. Es tracta d'un veí de Palafrugell de 69 anys que va caure a l'aigua per un cop de mar al port de Palamós.Els fets van tingut lloc cap a dos quarts de deu. Sembla que l'home va anat amb el seu cotxe al Port Marina a comprovar l'estat d'una embarcació d'un familiar. Fonts municipals han explicat que la víctima va accedir a una part del port tancada pel perill derivat del temporal Gloria. Va deixar el vehicle a prop de l'embarcació i va ser aleshores quan, sembla, un cop de mar el va llançar a l'aigua.

