El Ter es desborda a Girona

El riu Ter s'ha tornat a desbordar al barri de Pont Major de Girona, segons ha informat l'Ajuntament. S'ha tallat la carretera de Palamós en els dos sentits de la marxa pel perill de sobreeiximent del riu. La circulació de vehicles es desvia pel pont de l'Aigua.Com l'aigua sobrepassa els límits del cabal des de les 11h del matí es pot veure en aquest vídeo compartit per l'emissora pública Catalunya Informació a Twitter. El desbordament s'ha estès a Pedret, més a prop del centre de la ciutat.Dimecres ja es va desbordar el Ter en aquest mateix punt. Aquest migdia es preveu que el cabal del Ter arribi als 1.200-1.300 metres cúbics per segon, segons ha apuntat aquest matí el conseller de Territori, Damià Calvet. El sistema Sau Susqueda està al 100% de la seva capacitat.El cabal també es troba en perill imminent de desbordament a Sant Julià de Llor i Bonmatí (La Selva), segons ha informat aquest dijous Protecció Civil. L'alcalde del municipi, Marc Garcia Nadal, ha donat la instrucció de tornar al centre d'acollida habilitat la passada nit i un centenar de persones s'hi han dirigit per protegir-se.

