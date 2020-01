Demanen el confinament a Vilanova de Sau i Viladrau

Protecció Civil ha demanat el confinament als municipis de Vilanova de Sau i Viladrau (Osona) perquè s'ha desbordat la Riera Major. En concret, ha demanat situar-se a les plantes altes dels habitatges i trucar immediatament al 112 si es detecta algun tipus de risc.Viladrau és un dels municipis que més precipitació ha acumulat en aquest temporal que dura des del diumenge, amb 420,7 litres per metre quadrat fins a les 8 del matí.A Viladrau el confinament afecta una quarantena de veïns, segons ha explicat l'alcaldessa, Noemí Bastias. No es tracta, però, de l'únic problema amb el qual es troben. Segons diu, hi ha prop d'una cinquantena de veïns, que viuen en masies, que han quedat aïllats a causa d'esllavissades a les carreteres.L'alcaldessa assegura que mai havia vist el riu així. "És increïble l'aigua que ha arribat a caure", diu. Malgrat que les previsions meteorològiques són bones, l'aigua que encara baixa, afegeix "ens fa estar molt alerta".

