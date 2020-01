​El País Valencià busca esdeveniments esportius internacionals per desestacionalitzar el turisme

El País Valencià busca atreure esdeveniments esportius per desestacionalitzar el turisme sota la marca "Comunitat de l'Esport", impulsada conjuntament amb la fundació Trinitat Alfonso i que ha estat presentada aquest dimecres a Fitur.El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha destacat a l'acte que aquest projecte aglutinarà tota l'estratègia valenciana de turisme esportiu i atraurà campionats, proves, concentracions i esdeveniments esportius, i ho farà de manera coordinada i sota un mateix paraigües".L'objectiu passa per fomentar "una identitat esportiva comú" i promoure en els esportistes valencians "l'orgull de pertinença a la Comunitat Valenciana".El projecte, a més de visualitzar les competicions i els esportistes, donarà suport a federacions i seleccions autonòmiques i tractarà d'aglutinar i endreçar tot l'esport del País Valencià.El turisme esportiu s'ha convertit en un element cada cop més important de l'oferta turística d'un territori, segons Puig, que ha recordat que el 2018 més de 412.000 turisme van visitar la comunitat amb el motiu esportiu com a interès principal. Aquesta xifra suposa un augment de l'11% respecte a l'any anterior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor