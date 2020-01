El Ter, en perill de desbordament al seu pas per Sant Julià de Llor i Bonmatí

📢 ATENCIÓ ‼



El cabal del Ter es troba en perill de desbordament a Sant Julià de Llor i Bonmatí. L'alcalde ha donat instrucció de tornar al centre d'acollida habilitat la passada nit i un centenar de persones s'hi han dirigit per protegir-se.#Gloria #INUNCAT #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) January 23, 2020

El cabal del Ter es troba en perill de desbordament a Sant Julià de Llor i Bonmatí (La Selva), segons ha informat aquest dijous Protecció Civil. L'alcalde del municipi, Marc Garcia Nadal, ha donat la instrucció de tornar al centre d'acollida habilitat la passada nit i un centenar de persones s'hi han dirigit per protegir-se.A més, l'Agència Catalana de l'Aigua ha avisat que s'ha superat el nivell d'alerta a l'estació del riu Congost, a la conca del Besòs, amb tendència creixent. Protecció Civil ha alertat que els cabals de rius, rieres i torrents van en augment. És per això que demana a la ciutadania que no s'apropi a zones inundables. A casa, recomana situar-se en els punts més elevats i intentar anar a un altre habitatge o a un edifici on hi hagi una zona alta.

