Uns hackers ataquen la Paeria de Cervera i roben milers d'euros

La Paeria de Cervera ha estat víctima d'una estafa de 134.427,06 euros a través del mètode phishing, la pràctica consistent a enviar correus electrònics, generalment de manera indiscriminada, suplantant la identitat d'una entitat financera o d'una altra organització. Els atacants van suplantar la identitat d'un proveïdor per tal de dur a terme l'estafa, que va arribar a fer un total de tres pagament.L'alcalde de la localitat, Ramon Augé, va explicar que el dilluns la Policia Nacional es va posar en contacte amb la Policia Local de Cervera per alertar de que l'Ajuntament podia haver estat víctima d'una estafa, que es va acreditar després de comprovar factures i documents.Augé va presentar dimarts una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per tal de denunciar els fets i poder recuperar els diners.

