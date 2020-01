Alcanar i Deltebre sol·liciten la declaració de zona catastròfica

Arrossaires comproven l'aigua del mar que ha entrat als arrossars de la bassa de l'Arena del delta de l'Ebre Foto: ACN

El plenari de l’Ajuntament de Deltebre ha aprovat, per unanimitat, aquest dimecres l’acord per sol·licitar al govern de l’estat espanyol que declari el municipi de Deltebre com a zona catastròfica una vegada analitzats els danys que el temporal Glòria està causant al terme municipal, a la línia de costa i per extensió al conjunt del Delta de l’Ebre. Deltebre s'afegeix així a Alcanar, que ja ho havia anunciat que ho sol·licitaria.Lluís Soler ha qualificat la situació com a “emergència total” i ha detallat que “davant de fets excepcionals, hem de prendre mesures que vagin més enllà de la línia d’ajuts habituals i que ens permetin fer front a les conseqüències dramàtiques que està tenint per al nostre municipi aquest temporal”. De fet, l’alcalde ha anunciat que els costos econòmics per recuperar la situació i arranjar tots els danys, i també tenint en compte les pèrdues previstes dels sectors productius, estan al voltant dels 9.500.000 euros a data d’avui. En tot cas, caldrà fer una valoració definitiva quan desaparegui el temporal i els ecosistemes tornen a la normalitat.A hores d’ara, la violència del temporal, segons els informes dels serveis tècnics, ha fet desaparèixer 25 metres la línia de costa, ha afectat a 3.000 hectàrees de cultiu d’arròs i ha desdibuixat 6.500 metres les platges del municipi, entre altres afectacions als camins rurals i desaigües.També, més enllà d’aquesta greu afectació, les conseqüències del temporal Glòria també s’han fet presents al nucli urbà de Deltebre i de Riumar amb diferents exemples i casuístiques: dues famílies desallotjades, més de 40 carrers inundats, una quarantena d’arbres tombats, 30 pals d’enllumenat públic caiguts, talls de subministrament elèctric de més de sis hores a un 85% dels veïns i veïnes…a banda de diferents desperfectes i inundacions a equipaments municipals.Les activitats econòmiques també s’han vist notablement perjudicades. En el cas de l’aqüicultura, amb plataformes muscleres desaparegudes; de la pesca, amb el moviment d’arenes de la bocana que no permet que els pescadors puguin sortir del port fluvial de Deltebre; o de l’agricultura, amb les ja esmentades inundacions dels camps d’arròs amb aigua salada. El resultat de tot això desembocarà amb pèrdues econòmiques que marcaran un sector fràgil i que també necessita de l’ajuda de les administracions competents.L’alcalde ha detallat que “aquestes afectacions del temporal Glòria accentuen les demandes històriques que s’han realitzat de manera reiterada des del Delta de l’Ebre en relació amb la regressió i que han estat omeses per part de les administracions competents”. Per aquest motiu, l’acord aprovat al plenari demana, a curt termini, l’acció i inversió per l’emergència que suposen els desperfectes de la tempesta, però també una estratègia conjunta i coordinada amb la Taula de Consens pel Delta, a mig i llarg termini, per posar fre als mals endèmics del Delta de l’Ebre i que permeti salvaguardar la línia de costa. Cal recordar que Deltebre, de mitjana, perd cada any 5 metres de línia de costa.A banda d’Enlairem Deltebre, el grup del govern municipal, la resta de grups polítics del plenari municipal també han donat suport a la proposta presentada pel govern. En el cas del grup de Més Deltebre, el seu portaveu, Joan Alginet, ha remarcat que “aquest és un plenari de transcendència històrica”. Alginet ha afegit que “el temporal ha posat damunt la taula la necessitat imminent d’actuar”. A la vegada, el portaveu ha reclamat que “més enllà del tacticisme i de la lògica política, les administracions competents s’han d’entendre per cercar unes solucions que ja fa massa anys que estem esperant”.Finalment, el portaveu del PSC Deltebre, Aleix Ferré, ha destacat que “la gent del Delta i de Deltebre mereixem una disculpa per part de l’estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya per la inacció històrica que sempre ha sofert el nostre municipi”.Soler ha conclòs el plenari donant les gràcies als equips d’emergència municipal conformats per la brigada i la policia local ja que han estat actius durant les últimes 48 hores per intentar vetllar pel benestar dels veïns i veïnes de Deltebre, així com també els equips de Protecció Civil i de la Creu Roja. La resta de grups també s’han sumat a esta felicitació.L'Ajuntament d'Alcanar també sol·licitarà la declaració de zona afectada per emergència de protecció civil, per tal de fer front al cost de totes les afectacions del temporal Glòria. "No tenim prou recursos econòmics per a tornar a la normalitat. L'impacte de la tempesta ha estat tan virulent que ha modificat tota l'orografia de la costa del nostre terme municipal. Per tant, necessitem l'ajuda de les administracions supramunicipals", assegura, Joan Roig, alcalde d'Alcanar.Este matí l'Ajuntament es posarà en contacte amb la Generalitat perquè faci la petició al govern espanyol. "Pensem que cal compensar urgentment tots els afectats i afectades, i també és prioritari reparar tots els danys a les infraestructures. El turisme és un actiu importantíssim per al nostre poble, i també hem de conservar el nostre patrimoni econòmic, paisatgístic i natural", ha afegit Roig.El consistori encara està quantificant els danys, "tot i que estimem que la despesa econòmica per recobrar la normalitat serà ingent", explica el batlle. "A les Cases, la línia de costa s'ha modificat completament, el mar s'ha menjat el passeig i el mur de la costa i ha cobert de pedres i còdols la carretera, el parc infantil, etc. També hi ha diversos habitatges i camins afectats. Així mateix, el port marítim necessita una actuació d'urgència perquè no pot fer front a llevantades d'aquest tipus, ja que posen en perill greu les embarcacions i la població", detalla l'alcalde.Més enllà d'aquestes greus afectacions, les conseqüències del temporal Glòria també s'han fet presents amb incidències a la xarxa de telefonia mòbil i el subministrament elèctric, que s'ha vist interromput de forma intermitent en diverses zones de la població; inundacions a les vies públiques; desperfectes a equipaments municipals i instal·lacions esportives; arbres caiguts; pals de comunicació tombats, etc.De moment, la Brigada Municipal d'Obres i Serveis continua amb les tasques d'emergència, que ja van començar dimarts, per obrir pas i netejar el passeig marítim i als carrers afectats de les Cases, ja que la costa ha estat la principal afectada, i d'altres indrets del municipi.A més, a causa de l'episodi de pluja, vent, neu i fort onatge que va afectar les Terres de l'Ebre el dimarts a la tarda, la Policia Local d'Alcanar va tallar l'accés al passeig i ports marítims, i a diferents carrers de les cases pel desplaçament de còdols, arbres i altres materials a la via pública. També va tallar camins propers al riu Sénia, ja que, tot i que habitualment està sec, baixava amb un cabal considerable.

