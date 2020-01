Rajoy, alternativa de Casillas a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol

Temps convulsos i sorprenents a la Federació Espanyola de Futbol. Els moviments de cara a les properes eleccions han deixat a més d’un estupefacte. Almenys així ho explica La Cope Segons l’emissora, aquests dies s’està modulant un moviment contrari al president actual, Luis Rubiales, que estaria liderat per Iker Casillas. L’exjugador del Real Madrid no ho acaba de tenir clar: al final de la temporada vol prendre una decisió sobre el seu futur professional, un moment en què les eleccions ja s’haurien celebrat.Considerant que Casilla podria no estar disponible, els opositors a Rubiales tenen un pla B, segons l’emissora: Mariano Rajoy. L’expresident espanyol ja ha rebut l’oferta i la veu amb bons ulls. “Es tracta d’un perfil mediàtic, amb una poderosa carrera com a gestió i aficionat reconegut del futbol”, diu la Cope.El nou president tindrà quatre anys de mandat. Un període extremadament llaminer, ja que s’impulsarà una candidatura conjunta amb Portugal i Espanya per acollir el Mundial de Futbol de 2030.

