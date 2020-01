Protecció Civil aixeca el confinament a 26 municipis del Baix Ter

El comitè tècnic del pla Inuncat reunit a les 6 del matí ha decidit aixecar la restricció que impedia dormir a plantes baixes dels habitatges situats a la zona inundable del Baix Ter i també obligava al confinament a la resta de la conca. Aquesta decisió es basa en la informació de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre l'estat actual de les conques.Ara bé, Protecció Civil alerta del creixement del Llobregat, el Siurana i els rius del marge esquerre del Segre (Sió, Corb, Ondara i Set), així com la resta de la conca a les comarques d'Urgell, Pla d'Urgell, Segarra i Garrigues. La pluja fa créixer els cabals i hi ha algunes afectacions en curs, amb inundacions petites de l'entorn. És per això que recomana evitar la mobilitat per aquesta zona.

