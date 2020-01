La llevantada s'allunya però el perill es manté amb els rius al límit

La llevantada s'ha cobrat aquest nit la primera víctima. Un veí de Palafrugell de 69 anys ha mort aquest dimecres després de caure a l'aigua per un cop de mar al port de Palamós, segons han explicat fonts de l'Ajuntament i de Protecció Civil. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de deu.A banda d'aquest tràgic incident, cal dir que la nit ha estat més tranquil·la del que s'havia previst. Ha plogut arreu del país, però amb menys intensitat del que es preveia, la qual cosa ha fet baixar una mica l'alerta pel desbordament dels rius, especialment el Ter. El temporal es troba en la seva recta final i, amb el pas de les hores, ha d'anar a la baixa.Malgrat això, la Generalitat, que preveu donar Gloria per superat al migdia, demana mantenir-se en màxima alerta. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha estat clar en la compareixença d'aquest matí: "Pot deixar de ploure i millorar el temps, però els rius baixen molt plens. No abaixem la guàrdia".El comitè tècnic del pla Inuncat reunit a les 6 del matí ha decidit aixecar la restricció que impedia dormir a plantes baixes dels habitatges situats a la zona inundable del Baix Ter i també obligava al confinament a la resta de la conca, que afectava 26 municips. Aquesta decisió es basa en la informació de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre l'estat actual de les conques. Els pantans de Susqueda i Sau estan al límit i han començat a desembassar.

El pantà del Pasteral, ple a vessar Foto: Josep M. Montaner

L'última fuetada del temporal



La pluja continuarà aquest matí arreu del Principat, amb possibles tempestes i calamarsades puntuals. De cara a la tarda, les precipitacions s'aniran restringint a les comarques gironines i el Pirineu, ja amb molta menys intensitat.



De cara a demà, s'acabaran les pluges i sortirà el sol, amb els cels una mica entrenyinats. La situació s'allargarà durant tot el cap de setmana.



Ara bé, Protecció Civil alerta del creixement del Llobregat, el Siurana i els rius del marge esquerre del Segre (Sió, Corb, Ondara i Set), així com la resta de la conca a les comarques d'Urgell, Pla d'Urgell, Segarra i Garrigues. La pluja fa créixer els cabals i hi ha algunes afectacions en curs, amb inundacions petites de l'entorn. És per això que recomana evitar la mobilitat per aquesta zona.Cal tenir en compte que a hores d'ara i al llarg dels tres dies del temporal ja s'han acumulat més de 100 litres d'aigua a gairebé tot el país, amb algunes puntes destacades, com els 393 del Montseny, els 374 de Viladrau, els 302 d'Olot, els 290 d'Horta de Sant Joan o els 229 de Girona.En aquest moment, continuen tallades unes quaranta carreteres a causa del temporal, amb moltes esllavissades (podeu consultar l'estat del trànsit en directe, aquí) Tres línies ferroviàries es mantenen tallades pels efectes del temporal i circulen menys trens dels habituals en altres recorreguts. A les línies R1 i RG1 hi ha servei alternatiu per carretera entre Arenys i Maçanet, que es perllongarà durant el matí fins a Malgrat de Mar si les condicions ho permeten. Entre Molins, l'Hospitalet i Arenys només circula un tren per hora i sentit. A l'R2 Nord i l'R11 hi ha servei habitual entre l'aeroport i Granollers i un tren per hora i sentit entre Granollers i Sant Celoni/Maçanet. En el recorregut entre Barcelona, Girona i Portbou també hi ha un sol tren per hora i sentit. L'R3 funciona entre Balenyà i Barcelona i hi ha servei alternatiu per carretera entre Balenyà i Vic. El servei fins a Puigcerdà està suspès.

