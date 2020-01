Twitter prohibeix piular a Vox «per incitació a l'odi»

1. El pasado sábado, Adriana Lastra insultó a VOX por defender que los padres tengan derecho a decidir qué educación quieren para sus hijos, calificando al partido de "retrógrado". Desde el Equipo de Comunicación se decidió responder a Adriana Lastra con este tuit: pic.twitter.com/hoHweayHjk — ManuelMariscalZabala (@MariscalZabala) January 22, 2020

3. Ayer, 21 de enero, recibimos la siguiente advertencia de Twitter.



(Resumen: nos impiden publicar tuits por infringir presuntamente sus normas, alegando “incitación al odio”). pic.twitter.com/OzujveLneS — ManuelMariscalZabala (@MariscalZabala) January 22, 2020

Vox no pot fer cap piulada "per incitació a l'odi". Així ho ha explicat el vicesecretari de comunicació del partit d'ultradreta a través d'un fil de piulades, on assenyala que Twitter ho impedeix des de fa 24 hores. Manuel Mariscal assenyala que la prohibició arriba a partir d'una resposta del compte de Vox a unes declaracions de la socialista Adriana Lastra.El mateix Mariscal ensenya l'advertència que han rebut de la xarxa social, on assenyala que la prohibició arriba per incitació a l'odi. Des del partit que dirigeix Santiago Abascal apunten a una decisió unilateral de Twitter mitjançant "pressions del govern espanyol", ja que també ensenyen un altre missatge on la mateixa xarxa social els informa que estan rebent moltes denuncies però "no veuen cap infracció a les normes d'ús".

