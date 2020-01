El Govern recomana als veïns de la vora del Ter que es confinin a casa

Recomanacions d'urgència del Govern davant la nova fase del temporal Glòria. Les instruccions de l'executiu passen perquè els veïns evitin -ja sigui a través del desallotjament o del confinament- les zones inundables a la vora del Ter. Els encarregats d'explicar les mesures han estat el president de la Generalitat, Quim Torra; el conseller d'Interior, Miquel Buch; i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.Buch ha estat l'encarregat de recomanar el desallotjament o el confinament en municipis com Amer, Anglès, Bescanó, Bordils, Celrà, Cervià de ter, Colomers, Foixà, Flaçà, Girona, Gualta, Jafre, Osor, Salt, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Julià del Llor Bonmatí, Sarrià de Ter, Torroella de Montgrí, Ullà, Ultramort, Verges, la Cellera de Ter i Tallada d'Empordà.En essència, es recomana que les persones que resideixen en plantes inferiors en edificacions situades en zones inundables passin la nit en plantes superiors i, si no hi ha aquesta opció, optin per deixar l'habitatge habitual. Es pot fer entre les onze de la nit i la una de la matinada, segons ha detallat Buch. Torra, que ha agraït la feina dels serveis d'emergències, ha demanat prudència i serenitat a la ciutadania, i que se segueixin en tot moment les indicacions governamentals i de protecció civil.Les previsions metereològiques, segons ha remarcat Calvet, indiquen "intensitat i acumulació de pluja" en les properes hores. La situació és excepcional, ha detallat el conseller, en zones com el Pirineu Oriental, la Serralada Transversal i el Montseny. Al llarg de tot el dia s'ha seguit amb la màxima atenció la crescuda dels rius Ter i Onyar, els dos punts que més preocupen de cara a les properes hores.El tercer dia de la llevantada Glòria s'ha tancat amb el desallotjament de mig miler de persones pel possible risc de desbordament del riu Tordera, a l'espera que la segona fase del temporal torni a colpejar amb força Catalunya. Les devastadores conseqüències al delta de l'Ebre i a les comarques de Girona són testimoni d'un temporal sense precedents, que a hores d'ara porta al límit el cabal dels rius.A més del Tordera, també s'han tallat els accessos a la llera del riu Francolí pel risc d'inundacions a causa de les pluges. L'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal per Risc d'inundacions, mentre que a Sant Pere Pescador una vintena de veïns han hagut de ser desallotjats pel desbordament del Fluvià. La Creu Roja ha habilitat albergs provisionals a diversos municipis pel risc d'inundacions i desbordaments i ha atès 200 persones arreu del país. Les conseqüències del temporal també es noten a les carreteres, amb 68 trams tallats.

