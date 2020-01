El govern de Colau treballarà per fer de Barcelona la cocapital de l'Estat

La Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres una proposta presentada per Barcelona pel Canvi que instava l'Ajuntament a treballar per convertir Barcelona en la cocapital de l'estat espanyol.Aquest és l'objectiu final, segons el grup de Manuel Valls, que ha de perseguir la "nova etapa de relacions institucionals" amb el govern espanyol. Una relació que per Barcelona pel Canvi hauria d'estar marcada per la "lleialtat institucional, confiança i responsabilitat". "El que és bo per a Barcelona és bo per a Espanya i per Catalunya", diu el text que s'ha aprovat.Per aconseguir l'objectiu, la proposta planteja la creació d'una comissió mixta permanent entre el govern espanyol i l'Ajuntament. Una comissió que hauria d'abordar les polítiques d'habitatge, seguretat, emergència climàtica o infraestructures.

